Главный тренер ЦСКА рассказал о работе молодых игроков команды

| Карен Саркисян

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе молодых игроков московской команды.

По словам тренера, ему нравится брать на сборы молодых футболистов.

«Это всегда энергия, очень большое желание, игра на любой позиции, выполнение любой роли. Яковлев, Аванесян, другие ребята работают с хорошей самооотдачей, что и должно быть», — цитирует Гончаренко официальный сайт ПФК ЦСКА.

Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.