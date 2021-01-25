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Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов

Хабиб заявил о намерении начать карьеру профессионального футболиста

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил о намерении начать карьеру профессионального футболиста.

По словам российского бойца, он готовится к дебюту в большом футболе.

«Я свободный агент. Жду предложений, будем рассматривать», — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Напомним, что Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после победы над американским бойцом MMA Джастином Гэтжи на турнире UFC 254.

Отметим, что на счету российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.

Ранее Порье нокаутировал Макгрегора на турнире UFC 257.

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