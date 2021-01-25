Во Франции разработали противовирусную маску для спортсменов

| Карен Саркисян

Министерство спорта и Министерство здравоохранения Франции разработали специальную противовирусную маску для спортсменов. Об этом сообщает радиостанция France Info.

По информации источника, форма маски видоизменена, чтобы не доставлять неудобства во время занятия спортом.

«Возлагаем большие надежды на эту маску, которая позволит людям заниматься спортом в безопасных условиях — как в залах, так и на открытом воздухе», — сказала в интервью телеканалу LCI министр по делам молодежи и спорта Франции Роксана Марасиняну.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заразился коронавирусом.