В финской полиции прокомментировал подачу заявления на Большунова

На российского лыжника Александра Большунова подали заявление в полицию Лахти (Финляндия).
Напомним, что на финише мужской эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти Большунов отмахнулся и ударил палкой финского лыжника Йони Мяки.
В результате инцидента сборную России дисквалифицировали с эстафеты.
Представитель полицейского управления прокомментировал подачу заявления на Большунова.
«Двое граждан посредством электронной системы подачи заявления информировали полицию. В ближайшие недели станет ясно, будет ли запущено предварительное расследование по этому делу», — приводит слова полицейского финский телеканал MTV.
Ранее сборная России заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира.