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Газзаев отреагировал на решение РУСАДА не подавать апелляцию на решение CAS

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Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), передает РИА «Новости».

Напомним, в декабре 2020 года CAS отстранил Россию на два года от крупных международных соревнований. Россиянам запрещено использовать национальный гимн и флаг.

«Приветствую решение РУСАДА. Чистые спортсмены не должны страдать. С вопросом допинга нужно покончить навсегда, чтобы права наших спортсменов не подвергались ущемлению», — сказал Газзаев.

Ранее сообщалось о том, что РУСАДА не будет оспаривать решение CAS по иску WADA.

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