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В «Спартаке» объяснили присутствие Гулиева и Ананидзе на сборах

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Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов объяснил присутствие Аяза Гулиева и Джано Ананидзе на сборах красно-белых в Дубае, передает РБ Спорт.

Напомним, Гулиев был выведен из состава, а Ананидзе до сентября 2020 года был игроком волгоградского «Ротора».

«Гулиев восстанавливается от травмы вместе с физиотерапевтом команды. Поскольку физиотерапевт находится в Дубае, то и Аяз находится там же», — сказал Фетисов.

Также он отметил, что Ананидзе посетил Дубай по собственному желанию, но он не находится в команде.

Ранее Александр Соболев высказался о возможном переходе Кокорина в «Фиорентину».

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