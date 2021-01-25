В «Спартаке» объяснили присутствие Гулиева и Ананидзе на сборах

Директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов объяснил присутствие Аяза Гулиева и Джано Ананидзе на сборах красно-белых в Дубае, передает РБ Спорт.

Напомним, Гулиев был выведен из состава, а Ананидзе до сентября 2020 года был игроком волгоградского «Ротора».

«Гулиев восстанавливается от травмы вместе с физиотерапевтом команды. Поскольку физиотерапевт находится в Дубае, то и Аяз находится там же», — сказал Фетисов.

Также он отметил, что Ананидзе посетил Дубай по собственному желанию, но он не находится в команде.

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