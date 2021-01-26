Зимятов: норвежцы завалили Большунова в скиатлоне намеренно

Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов высказался об инциденте с падением российского лыжника Александра Большунова на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщает RT.

По его мнению, норвежские атлеты специально допустили падение россиянина, лишь бы ему не досталась победа по итогам гонки.

«Западные спортсмены всегда действуют каждый сам за себя. И в борьбе их личные интересы первостепенны. Я думал об этом, когда Большунова завалили в скиатлоне на том участке, где не было камер. Совершенно намеренно, на мой взгляд.

Норвежцы действительно готовы подставить ногу сопернику, если это позволяет ситуация», — сказал Зимятов.

Ранее сообщалось, что Николай Валуев дал комментарий о ситуации в связи с подачей заявления в финскую полицию с просьбой возбудить уголовное дело на лыжника Александра Большунова.