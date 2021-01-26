Канчельскис видит перспективы у Кокорина в «Фиорентине»

Бывший полузащитник «Фиорентины» Андрей Канчельскис оценил перспективы нападающего Александра Кокорина в стане «фиалок». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, 29-летний россиянин получил последний шанс попасть в национальную сборную России по футболу.

«Кокорину нужно собраться и 24 часа в сутки думать о футболе. Все же от головы идет. Это отличный шанс перезапустить не только спортивную карьеру, но и жизнь.

У него хороший футбольный возраст, все реально. Он не разучился играть. Просто надо выбросить из головы все эти мысли о красивой жизни», — сказал Канчельскис.

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