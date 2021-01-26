Три россиянина попали в топ-10 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Три россиянина попали в список самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Forbes.

На четвертую строчку рейтинга забрался капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, чей годовой заработок оценивается в $13,2 млн.

Шестая строчка досталась форварду «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемию Панарину. Уроженец Коркино за год смог заработать $10,7 млн.

Девятая позиция в топе у вратаря «Тампы-Бэй» Андрея Василевского. По итогам 2020 года он получил $10,1 млн.

Ранее сообщалось, что вратарь клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Семен Варламов признан лучшим российским игроком второй недели НХЛ.