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«ПСЖ» предложил Серхио Рамосу контракт на €45 млн

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«Пари Сен-Жермен» предложил защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу трехлетний контракт на общую сумму €45 млн. Об этом сообщает Onda Cero.

Отмечается, что «сливочные» не в состоянии предложить своему капитану сопоставимую сумму.

Напомним, что текущий контракт Рамоса истекает летом 2021 года. Он защищает цвета мадридской команды с 2005 года.

Ранее сообщалось, что тренер московского ЦСКА по физической подготовке Райланд Морганс рассказал о разнице игры в Российской премьер-лиге (РПЛ) и еврокубках.

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