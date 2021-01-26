«ПСЖ» предложил Серхио Рамосу контракт на €45 млн

«Пари Сен-Жермен» предложил защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу трехлетний контракт на общую сумму €45 млн. Об этом сообщает Onda Cero.

Отмечается, что «сливочные» не в состоянии предложить своему капитану сопоставимую сумму.

Напомним, что текущий контракт Рамоса истекает летом 2021 года. Он защищает цвета мадридской команды с 2005 года.

Ранее сообщалось, что тренер московского ЦСКА по физической подготовке Райланд Морганс рассказал о разнице игры в Российской премьер-лиге (РПЛ) и еврокубках.