Итальянский «Беневенто» заинтересован в услугах нападающего ЦСКА Гайча

Итальянский «Беневенто» заинтересован в услугах нападающего московского ЦСКА и молодежной сборной Аргентины Адольфо Гайча. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в услугах 21-летнего форварда заинтересовано руководство клуба, который возглавляет Филиппо Индзаги.

Между ЦСКА и «Беневенто» идут переговоры об арендном договоре сроком на полгода. Сам Гайч пока не давал согласия на уход из стана армейцев и намерен рассмотреть другие предложения.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун пожелал форварду Александру Кокорину успехов в «Фиорентине».