Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

«Зенит» выразил соболезнования семье комментатора Серебренникова

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В возрасте 84 лет скончался знаменитый петербургский комментатор Эрнест Серебренников.

Футбольный клуб «Зенит» на своей официальной страничке в Twitter выразил соболезнования семье и близким журналиста.

Напомним, что Серебренников принимал участие в организации телевизионных показов соревнований московской Олимпиады-1980, Игр доброй воли 1994 года, а также чемпионата мира по хоккею 2000 года.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова объяснила невозможность переезда клуба в Саранск.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.