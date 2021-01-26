«Зенит» выразил соболезнования семье комментатора Серебренникова

В возрасте 84 лет скончался знаменитый петербургский комментатор Эрнест Серебренников.
Футбольный клуб «Зенит» на своей официальной страничке в Twitter выразил соболезнования семье и близким журналиста.
Напомним, что Серебренников принимал участие в организации телевизионных показов соревнований московской Олимпиады-1980, Игр доброй воли 1994 года, а также чемпионата мира по хоккею 2000 года.
Ранее сообщалось, что генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова объяснила невозможность переезда клуба в Саранск.
25 января на 85-м году жизни скончался выдающийся петербургский спортивный журналист Эрнест Серебренников.— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 25, 2021
Футбольный клуб «Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким Эрнеста Наумовича. pic.twitter.com/VbhLlvWbpE