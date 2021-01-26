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Нападающий «Зенита» Азмун назвал имя своего футбольного отца

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Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался о российском футбольном тренере Курбане Бердыеве.

Напомним, что Азмун играл в казанском «Рубине» и «Ростове» под руководством Бердыева.

«Бердыев — мой футбольный отец. Он меня много чему научил в футболе. И не только в нем — в других аспектах жизни тоже.

Когда я играю неудачно, он мне звонит и указывает на ошибки. Мы с ним постоянно на связи», — цитирует Азмуна «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Сердар Азмун провел 15 матчей и забил 11 мячей.

После 19 туров РПЛ петербургский «Зенит» набрал 41 очко и расположился на первом месте в турнирной таблице, опережая московский ЦСКА на четыре очка.

Ранее сообщалось, что ЦСКА сыграет с «Реал Мурсией» в товарищеском матче на сборе в Испании.

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