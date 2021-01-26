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Кассано назвал Кокорина фантастическим игроком

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Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».

Напомним, что 25 января российский нападающий прибыл в Италию и прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с итальянским клубом до 2024 года.

Сообщалось, что сумма сделки между московским клубом и «Фиорентиной» составит € 4,5 млн.

«Это здорово. «Фиорентина» приобрела фантастического игрока», — цитирует Кассано Firenze Viola.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин сыграл в восьми матчах и забил два мяча.

После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть от петербургского «Зенита».

Ранее Азмун ответил на вопрос об уходе из «Зенита».

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