Кассано назвал Кокорина фантастическим игроком

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано прокомментировал переход российского нападающего Александра Кокорина из московского «Спартака» в итальянскую «Фиорентину».
Напомним, что 25 января российский нападающий прибыл в Италию и прошел медицинское обследование перед подписанием контракта с итальянским клубом до 2024 года.
Сообщалось, что сумма сделки между московским клубом и «Фиорентиной» составит € 4,5 млн.
«Это здорово. «Фиорентина» приобрела фантастического игрока», — цитирует Кассано Firenze Viola.
В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Кокорин сыграл в восьми матчах и забил два мяча.
После 19 туров РПЛ «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая на два очка от московского ЦСКА и на шесть от петербургского «Зенита».