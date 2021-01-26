Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает официальная страница национальной команды в Twitter.
Вместе с Черчесовым вакцинацию прошел главный врач сборной России Эдуард Безуглов.
Сообщается, что Российский футбольный союз (РФС) также предоставит возможность футболистам и тренерам национальной команды привиться от коронавируса.
Ранее нападающий «Зенита» Азмун высказался о возможной вакцинации от коронавируса.
Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/wT1LWJGXru— Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021