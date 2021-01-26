| Карен Саркисян

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщает официальная страница национальной команды в Twitter.

Вместе с Черчесовым вакцинацию прошел главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

Сообщается, что Российский футбольный союз (РФС) также предоставит возможность футболистам и тренерам национальной команды привиться от коронавируса.

Ранее нападающий «Зенита» Азмун высказался о возможной вакцинации от коронавируса.