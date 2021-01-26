Хованцев рассказал, как Подчуфарова может вернуться в сборную России

Экс-наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, как Ольга Подчуфарова может вернуться в сборную России, передает РИА «Новости».

Напомним, 26 января стало известно о том, что Подчуфаровой отказали в получении гражданства Словении.

«Ей придется соответствовать критериям отбора. Доказывать свою состоятельность результатами на Кубках России, затем на основном старте. Там будут спортсмены из Кубка мира и Кубка IBU», — сказал Хованцев.

Также он ответил, что в 2022 году пройдет Олимпиада, будут подаваться дополнительные списки, что создаст сложности Подчуфаровой.

Ранее сообщалось о том, что Подчуфарова не смогла получить словенское гражданство.