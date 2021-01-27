ИИХФ намерена провести ЧМ-2021 в одной стране

Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы организации Рене Фазеля, окончательное решение о месте проведения мирового первенства будет принято на следующей неделе.

Функционер отметил, что у ИИХФ есть желание организовать турнир в одной стране в связи с тем, чтобы свести к минимуму возможные риски распространения коронавирусной инфекции и обезопасить игроков, а также персонал сборных.

Ранее сообщалось, что игрока клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина перепутали с певцом Джастином Бибером.