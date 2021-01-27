Агент Жалолиддинова не исключил возвращения игрока в «Локомотив»

Юрий Белоус, агент полузащитника Жасура Жалолиддинова, не исключил возвращения игрока в стан московского «Локомотива». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, у 18-летнего хавбека на руках имеются предложения от команд испанской Сегунды, центральной Европы и Ближнего Востока.

Белоус заявил, что «железнодорожники» разорвали контракт с футболистом по его инициативе, так как обладают перегруженным ростером, где все восемь позиций для легионеров уже заняты.

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Украины Евгений Селезнев рассказал о своем пятидневном запое.