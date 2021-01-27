«Манчестер Сити» забил пять безответных мячей «Вест Бромвичу» в АПЛ

В очередном матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич Альбион».

Встреча прошла в Вест Бромвиче на стадионе «Хоторнс» при пустых трибунах и завершилась крупной победой гостей со счетом 5:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Жоау Конселу, Рияд Марез, Рахим Стерлинг и Илкай Гюндоган, оформивший дубль на свой лицевой счет.



После этого успеха подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 41 очко и вернулись на первую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» обыграл «Саутгемптон».