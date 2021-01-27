«Интер» обыграл «Милан» и вышел в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинальном матче Кубка Италии «Интер» обыграл «Милан».

Встреча прошла в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» при пустых трибунах и завершилась победой «нерадзурри» с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Златан Ибрагимович.

Отметим, что «россонери» доигрывали встречу вдесятером после удаления Ибрагимовича на 58-й минуте.

Ранее сообщалось, что хавбек Жасур Жалолиддинов покинул московский «Локомотив» по обоюдному согласию сторон.