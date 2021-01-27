Шайба Проворова помогла «Филадельфии» выиграть у «Нью-Джерси»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» оказалась сильнее «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча прошла в Ньюарке на стадионе «Пруденшад Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 5:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Нолан Патрик, Джоэл Фараби, Иван Проворов и Джеймс Ван Римсдайк, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Майкл Маклеод, Трэвис Зэйджак и Павел Заха.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) намерена провести предстоящий чемпионат мира 2021 года в одной стране.