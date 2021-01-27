РПЛ ищет варианты, чтобы «Тамбов» смог доиграть сезон

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин обсудил с генеральным директором «Тамбова» Ольгой Коноваловой варианты, при которых команда сможет доиграть нынешний сезон в высшем дивизионе страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Прядкин заинтересован в том, чтобы «Тамбов» доиграл сезон до конца. Возможно, положительные новости появятся в ближайшие дни», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Из-за финансовых проблем клуб может сняться с розыгрыша чемпионата России.

Ранее гендиректор «Тамбова» рассказала о будущем клуба.