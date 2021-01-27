Гейтс назвал главное условие проведения Олимпиады в Токио

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс высказался об условиях проведения Олимпийских игр — 2020 в Токио.

По мнению миллиардера, соревнования удастся провести, если в ближайшее время себя успешно проявят вакцины от коронавируса.

«Я думаю, в ближайшие несколько месяцев мы должны посмотреть, какой у нас прогресс (в поставках вакцины), но знаете, я думаю, это еще возможно, если все пойдет хорошо», — цитирует Гейтса агентство Kyodo.

Олимпийские игры в японской столице должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет планирует провести вакцинацию всех спортсменов-участников Игр.