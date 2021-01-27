Нападающий ЦСКА Гайч прилетел в Италию для перехода в «Беневенто»

| Карен Саркисян

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч прилетел в Италию для перехода в «Беневенто» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, нападающий пройдет медицинский осмотр и подпишет контракт с итальянским клубом.

Напомним, что в 2022 году «Беневенто» получит возможность выкупить Гайча у московского клуба за 11 млн евро.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Адольфо Гайч провел за ЦСКА 13 матчей и не забил ни одного мяча.

После 19 туров РПЛ московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от петербургского «Зенита» на четыре очка.

Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.