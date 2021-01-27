УЕФА подтвердил проведение Евро-2020 в 12 городах

| Карен Саркисян

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин подтвердил проведение чемпионат Европы по футболу 2020 года в 12 городах.

Отметим, что решение о присутствии зрителей на стадионах чемпионата Европы 2020 года будет принято в апреле.

«Я настроен оптимистично в отношении того, что по мере приближения к турниру ситуация с вирусом изменится. Болельщики делают футбол особенным. Мы должны предоставить себе максимальное пространство для маневров, чтобы как можно быстрее вернуть любителей футбола на стадионы», — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 12 городах с 11 июня до 11 июля 2021 года.

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