Юрист рассказал о возможных санкциях к Шубенкову после положительного допинг-теста

| Карен Саркисян

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест.

Юрист Артем Пацев прокомментировал положительный тест Шубенкова.

«Санкций вообще может не быть, если будет доказано, что нет вины спортсмена, что нет никакой халатности. А если установится, что халатность имела место, то уже санкции будут. Конкретный прогноз дать тяжело», — цитирует Пацева «Чемпионат».

Напомним, что Сергей Шубенков — чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бегу с барьерами.

Ранее сообщалось, что две теннисистки из России пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи.