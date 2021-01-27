Врач объяснил попадание фуросемида в организм Шубенкова

| Карен Саркисян

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный допинг-тест.

Сообщалось, что Шубенков принял фуросемид, препарат, который смазывает действие допинга.

Врач казанского «Рубина» Михаил Бутовский объяснил попадание фуросемида в организм российского легкоатлета.

«Фуросемид — петлевой диуретик, или мочегонный препарат. Нарушает реабсорбцию ионов натрия и хлора в толстом сегменте восходящей части петли Генле. Он мог попасть в организм случайно в загрязненном препарате или в пищевой добавке — спортивном питании», — цитирует Бутовского «Чемпионат.com».

Напомним, что Сергей Шубенков — чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бегу с барьерами.

Ранее сообщалось, что две теннисистки из России пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи.