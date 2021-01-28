Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

В пробе Шубенкова обнаружено минимальное количество запрещенного вещества

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

В допинг-пробе российского легкоатлета Сергея Шубенкова обнаружено минимальное количество запрещенного вещества. Об этом сообщает «СЭ».

По информации источника, в данный момент бегун ждет вскрытия пробы В.

Отмечается, что оказавшаяся положительной проба была взята у Шубенкова по линии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во внесоревновательный период.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев высказался о положительном допинг-тесте бегуна Сергея Шубенкова.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.