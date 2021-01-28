В Госдуме оценили переход Кокорина в «Фиорентину»

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Николай Валуев прокомментировал переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину». Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, российским футболистам стоит стремиться уезжать в лучшие европейские лиги, чтобы повышать свой уровень и быть более конкурентоспособными.

Валуев выразил надежду, что тот опыт, который получит Кокорин в Серии А, не пройдет даром.

Ранее сообщалось, что форвард «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов получил две красные карточки за один день.