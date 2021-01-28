Форвард «Краснодара» Шапи-Сулейманов удалился два раза за один день

Форвард «Краснодара» Магомед Шапи-Сулейманов получил две красные карточки за один день. Об этом сообщает пресс-служба «быков» в Twitter.

Футболист удалился на 23-й минуте первого товарищеского матча 27 января против «Риги», который завершился в пользу подопечных Мурада Мусаева со счетом 1:0.

Во второй игре дня против солигорского «Шахтера» Сулейманов получил прямую красную карточку на 78-й минуте. Этот поединок закончился крупной победой «горожан» — 3:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник Денис Глушаков раскрыл детали подписания контракта с «Химками».