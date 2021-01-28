Норвежский лыжник Клебо оценил поведение Большунова

Трехкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Йоханнес Клебо высказался о поведении россиянина Александра Большунова в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Лахти.

На последней прямой гонки финский спортсмен Йони Мяки подрезал россиянина, после чего Большунов отмахнулся и ударил его палкой, а после финиша врезался в соперника. За неспортивное поведение сборная России была дисквалифицирована.

Норвежец назвал финал эстафеты драматичным. Он объяснил поведение Большунова его темпераментом.

«Было весело, но должна же быть какая-то граница. Впрочем, я узнаю в нем себя, я тоже бил заграждения и так далее. Но все равно надо сдерживаться. Одно дело — злиться на других, но что-то нужно держать при себе, — цитирует Клебо TV2.

Ранее сообщалось, что Финская лыжная ассоциация приняла извинения Большунова.