Объявлены дата и место боксерского поединка Кокляев — Дацик

Поединок по правилам бокса между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанного стиля (MMA) Вячеславом Дациком пройдет 20 февраля в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл», сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.

Бой состоится в рамках вечера «Короли ринга». Главным событием шоу станет поединок между обладателем пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Gold во втором среднем весе россиянином Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой.

Также на ринг выйдут блогер Артем Тарасов, боец Максим Новоселов и Денис Вильданов.

Ранее Дацик ответил на вызов Кокляева.