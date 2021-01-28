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Объявлены дата и место боксерского поединка Кокляев — Дацик

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Поединок по правилам бокса между пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и бойцом смешанного стиля (MMA) Вячеславом Дациком пройдет 20 февраля в Москве в концертном зале «Вегас Сити Холл», сообщается на официальном сайте Федерации бокса России.

Бой состоится в рамках вечера «Короли ринга». Главным событием шоу станет поединок между обладателем пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Gold во втором среднем весе россиянином Федором Чудиновым и малавийцем Айзеком Чилембой.

Также на ринг выйдут блогер Артем Тарасов, боец Максим Новоселов и Денис Вильданов.

Ранее Дацик ответил на вызов Кокляева.

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