Вратарь «Спартака» Максименко может перейти в английский клуб

Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» рассматривает вариант приобретения голкипера московского «Спартака» Александра Максименко, сообщает Metaratings.

По информации источника, английский клуб намерен приобрести молодого вратаря, готового бороться за место в стартовом составе. В настоящее время в заявке «молотобойцев» находятся возрастные Лукаш Фабиански (35 лет), Даррен Рэндолф (33) и Дэвид Мартин (35).

Отмечается, что столичная команда в первую очередь заинтересована в приобретении футболиста из чемпионата Италии, однако клуб обращает внимание и на рынок Восточной Европы.

В нынешнем сезоне Максименко принял участие в 20 матчах, в которых пропустил 22 мяча.

Ранее Максименко высказался о турнирных перспективах «Спартака» в РПЛ.