Экс-главу IBU признали виновным в сокрытии допинг-проб россиян

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) признала бывшего главу организации Андерса Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб российских биатлонистов, сообщается на официальном сайте союза.

Расследование в отношении экс-президента IBU под руководством Джонатана Тэйлора началось в ноябре 2018 года после обвинений бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Также комиссия признала виновной в сокрытии допинг-проб россиян бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш.

Решение о дальнейших санкциях в отношении Бессеберга и Реш будет принято независимым органом Biathlon Integrity Unit.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал враньем сведения Родченкова о коррупции в биатлоне.