Глава IBU высказался о результатах расследования в отношении Бессеберга

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался о решении комиссии признать виновным экс-президента организации Андерса Бессеберга в сокрытии допинг-проб россиян.

«Мы шокированы проступком, описанным в отчете комиссии. Но мы благодарны комиссии за то, что она представила эти доказательства и сделала все, чтобы подобное поведение не осталось без последствий», — приводит слова Далина официальный сайт IBU.

Поводом для начала расследования комиссии под руководством Джонатана Тейлора стали обвинения экс-руководителя Московской лаборатории Григория Родченкова в адрес Бессеберга. После австрийские правоохранительные органы Австрии провели обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге.

Из-за обвинений в коррупции и сокрытии допинг-проб российских биатлонистов Бессеберг был вынужден покинуть пост главы IBU.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал враньем сведения Родченкова о коррупции в биатлоне.