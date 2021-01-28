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Молодежная сборная России узнала соперников по отбору на Евро-2023

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Молодежная сборная России по футболу узнала соперников по отборочному этапу чемпионата Европы 2023 года.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Telegram, команда попала в группу C вместе с Испанией, Словакией, Северной Ирландией, Литвой и Мальтой. Даты матчей станут известны позже.

25 марта сборная России проведет первый матч группового этапа Евро-2021. Соперником россиян станут исландцы.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил календарь молодежного чемпионата Европы 2021 года.

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