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Губерниев высказался о результатах расследования по делу экс-главы IBU

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результатах расследования комиссии Международного союза биатлонистов (IBU).

28 января организация опубликовала отчет, в котором признала экс-главу IBU Андерса Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб у российских спортсменов.

Губерниев заявил о необходимости добиться от IBU более подробной информации.

«Есть какие-то случаи, но практика с приглашением или неприглашением россиян на Олимпиаду в Пхенчхане показывает, что вместе с водой выплеснули всех под одну гребенку. Хочется понять, будет ли сейчас этот момент коллективной ответственности. Пароли и явки покажите, может, мы вообще с этим всем согласимся или не согласимся», — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что комиссия не смогла предоставить факты получения взяток экс-главой IBU от российской стороны.

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