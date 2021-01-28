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Алексей Миранчук одним словом описал эмоции после гола «Лацио»

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«Аталанта» из Бергамо обыграла римское «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии.

Встреча проходила на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счетом 3:2.

Победный мяч в игре забил российский полузащитник Алексей Миранчук.

Таким образом, гол Алексея Миранчука помог «Аталанте» выйти в полуфинал Кубка Италии.

После матча Миранчук одним словом описал эмоции после гола «Лацио».

«Полуфинал, — написал полузащитник на своей странице в Instagram.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел за «Аталанту» 14 матчей и забил четыре мяча.

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