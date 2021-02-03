Сульшер призвал изменить правила после разгрома «Саутгемптона»

Главный тренер »Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшар» призвал изменить правила после того, как его команда разгромила «Саутгемптон» в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает «Би-би-си».

Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу «красных дьяволов». Во время поединка было показаны две прямые красные карточки футболистам «Саутгемптона» — на 2-й минуте был удален Александр Янкевиц, а на 86-й — Ян Беднарек.

«Было странное решение, когда они остались вдевятером. Это правило нужно отменить. Другой момент – когда игру продолжили после офсайда, и пострадал Ван-Биссака. Это нужно менять. Но было здорово, что мы провели такой матч», — заявил Сульшер.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» повторил рекорд Английской премьер-лиги.