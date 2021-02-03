Шайба Капризова не спасла «Миннесоту» от поражения «Колорадо»

«Миннесота Уайлд» проиграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Эвеланш».
В составе победителей отличился российский хоккеист Валерий Ничушкин. Единственную шайбу «Миннесоты» забросил новичок команды — российский нападающий Кирилл Капризов.
Ранее сообщалось, что победный буллит Свечникова принес «Каролине» победу над «Чикаго».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланнш» — «Миннесота Уайлд» — 2:1
1:0 — О'Коннор (Шервуд, Макар), 17:45;
2:0 — Ничушкин (Донской), 27:09;
2:1 — Капризов (Паризе, Мейхью), 33:05.