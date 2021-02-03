Известный комментатор отрегировал на приговор Навальному

Комментатор Алексей Андронов поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг Алексея Навального.

2 февраля суд заменил условный срок Навальному реальным, назначив ему 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Навальному осталось отбыть в заключении два года и восемь месяцев, поскольку десять месяцев он пробыл под домашним арестом.

«Сегодня сложный выбор. Для всех. У каждого из нас своя Прекрасная Россия Будущего. Но она есть.

А нас – тащат в прошлое», — написал Андронов в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий прокомментировал приговор Навальному.