Чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей

Чемпионат мира по хоккею 2021 года в Латвии пройдет без зрителей. Об этом сообщил в эфире местного телеканала TV3 премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Чиновник отметил, что участники мирового первенства будут находиться в «пузыре», чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» проиграла «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).