Теннисист Рублев победил Нисиоку на турнире АТР Cup

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл Есихито Нисиоку на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов АТР Cup в Австралии.

Восьмая ракетка мира оказался сильнее своего оппонента в ходе двухсетового противостояния, продлившегося 1 час 5 минут и завершившегося со счетом 6:1, 6:3.

23-летний россиянин сделал две подачи навылет, совершил три двойные ошибки и выиграл 43% мячей с первой подачи.

Ранее Екатерина Александрова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Игу Швентек на турнире Gippsland Trophy в австралийском Мельбурне.