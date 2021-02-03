Павлюченко: в «Тоттенхэме» я отдыхал больше всех

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко вспомнил о своем пребывании в лондонском «Тоттенхэме».

По его словам, английские сборы отличались от российских тем, что в зарубежном клубе летний перерыв был в два раза больше.

«В «Тоттенхэме» нам давали тренировочную программу на эту паузу. Две недели полноценного отдыха, зато на оставшиеся полтора месяца расписывали работу на каждый день.

И, кажется, я был единственым, кто в эти два месяца ничего не делал, а просто отдыхал», — рассказал Павлюченко в интервью «Чемпионату».

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