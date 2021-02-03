Фигуристка Константинова поделилась мнением о борьбе с депрессией

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением о борьбе с депрессией. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в историях своего Instagram.

По ее словам, важнее всего с пониманием отнестись к собственному состоянию и не давить на себя.

Константинова заявила, что лучше всего спокойно разобраться в причинах депрессии и делиться проблемами с кем-либо из близкого окружения, либо обратиться за помощью к специалистам.

Ранее неоднократная чемпионка России Анна Щербакова поделилась новыми снимками.