В Латвии не исключили возможность допуска зрителей на матчи ЧМ-2021

Президент Латвийской федерации хоккея (LHF) Айгарс Калвитис не исключил возможность допуска зрителей на матчи чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает Мixnews.

По его словам, итоговое решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Функционер отметил, что ответить на вопрос о присутствии болельщиков на трибунах можно будет не раньше середины апреля.

«В данный момент это не стоит в повестке дня. Аудитория будет определена по ходу работы», — сказал Калвитис.

Ранее сообщалось, что Тина Канделаки опасается за проведение ЧМ-2021 в Латвии.