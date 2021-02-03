ЦСКА выиграл у «Мурсии» в товарищеском матче на сборе в Испании

В очередном товарищеском матче в рамках подготовки к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА оказался сильнее «Реал Мурсии».

Встреча прошла в Кампоаморе и завершилась победой подопечных Виктора Гончаренко со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Илья Шкурин и Никола Влашич. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник «Мурсии» Франциско Хосе Молинеро Кальдерон.

У проигравшей команды единственный гол оформил Хесус Карильо.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил наличие лимита в РПЛ.