Международный олимпийский комитет (МОК) запретил атлетам присутствовать на Играх в Токио в качестве зрителей. Об этом сообщает пресс-служба организации на своем официальном сайте.

В опубликованной версии правил поведения спортсменов на предстоящей Олимпиаде говорится о том, что им будет необходимо за две недели до прилета в Японию предоставить справку об отрицательном тесте на COVID-19.

Также атлеты должны максимально стараться соблюдать социальную дистанцию и избегать контакта с окружающими.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов оказался сильнее Макса Перселла на турнире Great Ocean Road Open в Мельбурне.