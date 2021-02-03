Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал в Telegram расписание матчей 1/8 финала Кубка России.

20 февраля петербургский «Зенит» примет тульский «Арсенал» (17.00 мск), а московское «Динамо» встретится со столичным «Спартаком» (19.30 мск).

21 февраля пройдут матчи ЦСКА — «СКА-Хабаровск» (14.30 мск), «Локомотив» — «Тамбов» (17.00 мск), «Краснодар» — «Сочи» (17.00 мск) и «Ростов» — «Ахмат» (19.30 мск).

22 февраля «Уфа» и екатеринбургский «Урал» встретятся в столице Башкирии (12.00 мск), а «Химки» примут самарские «Крылья Советов (14.30 мск).

Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер предложил провести финал Кубка России в «Лужниках».