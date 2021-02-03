Азар получил мышечную травму

Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар получил травму, сообщается на официальном сайте команды.

Футболист пропустил тренировку из-за мышечного утомления. После медицинского обследования у бельгийца была выявлена травма прямой мышцы бедра левой ноги. Сроки восстановления спортсмена не сообщаются.

Азар перешел в «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в восьми матчах чемпионата Испании, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает возможность ухода Азара ради подписания нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.